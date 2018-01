Airbnb contrata ex-Facebook como novo diretor no Brasil - Link - Estadão

A plataforma online de hospedagem alternativa Airbnb anunciou nesta segunda-feira Leonardo Tristão como novo diretor-geral da empresa no Brasil, no lugar de Christian Gessner.

Segundo comunicado, o executivo assumirá o cargo em 30 de julho e terá como principal função impulsionar a expansão do Airbnb no mercado local.

Tristão atuava anteriormente como diretor-geral do Facebook Brasil e antes disso trabalhou no Google por seis anos. Ele se reportará a Kay Kuehne, diretor regional do Airbnb na América Latina.

No comunicado, Tristão declarou que o Airbnb vem “revolucionando a forma como as pessoas vivenciam suas viagens, em um dos mercados mais estratégicos para a marca”. “O Brasil está na dianteira com grandes projetos”, disse.

Tristão, enquanto ainda estava à frente do Facebook no Brasil. FOTO: Robson Fernandes/Estadão

Já Kuehne disse que Tristão contribuiu para o crescimento recorde de empresas com fortes comunidades online, e que a chegada dele ao Airbnb é importante especialmente com a aproximação dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016.

No início de junho, o Airbnb anunciou que passou a aceitar cartões de crédito nacionais, boletos e parcelamento no Brasil, enquanto se prepara para os Jogos Olímpicos, evento do qual é uma fornecedora oficial de serviços.

Até agora, o site norte-americano aceitava apenas cartões de crédito internacionais e pagamento via PayPal, sem parcelamento. O objetivo da iniciativa é aumentar o número de brasileiros no serviço, que permite a pessoas alugarem quartos para viajantes.

/REUTERS