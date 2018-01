Airbnb vai complementar oferta de quartos nas Olimpíadas 2016 - Link - Estadão

RIO DE JANEIRO – O Airbnb foi escolhida pelo Comitê Rio 2016 para ser patrocinadora dos Jogos e complementar a oferta de quartos para a Olimpíada do ano que vem, segundo uma fonte da organização do evento. A empresa estava na disputa com outras especializadas nesse nicho de locação direta de quartos, como Hotel Urbano e Alugue Temporada.

Os valores do patrocínio não foram revelados, mas a parceria representa para a empresa de locação uma espécie um selo de identificação com as Olimpíadas de 2016.

O Airbnb garante ter disponível 20 mil quartos, casas, residências e unidades habitacionais para disponibilizar ao Comitê Organizador para os Jogos do ano que vem.

Os organizadores buscavam ainda mais 4 mil unidades para atender a meta de 40 mil para a Olimpíada. “Queremos ter uma margem de gordura de 15% acima disso”, afirmou a fonte, que não quis ser identificada, à Reuters.

“Num evento como esse é difícil dimensionar quantas pessoas virão e qual o grau de mobilização. Por isso, embora tenhamos a necessidade de 4 mil, ter alguém que pode ofertar mais do que isso é sempre bom”, completou.

Os detalhes do acordo devem ser apresentados em breve pelos organizadores dos Jogos de 2016, mas já se sabe que foi feito um acerto para que a oferta de quartos obedeça uma faixa de preços considerada aceitável e viável para os torcedores.

Um acordo semelhante também foi feito com a rede hoteleira do Rio de Janeiro para se evitar uma inesperada elevação de preços durante os Jogos Olímpicos.

“Não queremos que os problemas vistos na Copa se repitam”, finalizou a fonte, sobre os abusos nos preços de hospedagem vistos durante o Mundial realizado no ano passado no Brasil.

/REUTERS