Alemanha investiga Facebook por abuso de poder de mercado - Link - Estadão

AFP

Órgão alemão de defesa da concorrência diz que termos de serviço da rede social seriam abusivos Órgão alemão de defesa da concorrência diz que termos de serviço da rede social seriam abusivos

O órgão de defesa da concorrência da Alemanha está investigando o Facebook por abuso de poder de mercado. A suspeita é de que a rede social violou a legislação de proteção de dados. Esta é a primeira investigação formal do Facebook por violação das regras de competição.

Leia também:

Índia suspende serviço de ‘internet grátis’ do Facebook

Facebook lança campanha para prevenir bullying no Brasil

O órgão disse que suspeita que os termos de serviço do Facebook relativos à utilização de dados dos usuários pode ser um abuso de sua posição possivelmente dominante no mercado de redes sociais. A autoridade planeja analisar se os usuários são devidamente informados sobre como seus dados pessoais são obtidos pela empresa.

O Facebook, maior rede social do mundo, com 1,6 bilhão de usuários mensais, obtém receitas com anúncios baseados em dados que compila sobre as conexões, opiniões e atividades de postagens de seus usuários.

“Para serviços de Internet financiados por anúncios como o Facebook, os dados dos usuários são extremamente importantes”, disse o presidente do Escritório Federal de Carteis da Alemanha, Andreas Mundt.

“Por esse motivo é essencial analisar também sob o aspecto de abuso de poder de mercado se os consumidores estão suficientemente informados sobre o tipo e extensão dos dados coletados.”

Uma porta-voz do Facebook disse nesta quarta-feira: “Estamos confiantes de que nós cumprimos a lei e estamos ansiosos para trabalhar com Escritório Federal de Carteis para responder a essas questões”.

/REUTERS