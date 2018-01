Alibaba fecha acordo de distribuição de música digital - Link - Estadão

FOTO:Andrew Harrer/Bloomberg FOTO:Andrew Harrer/Bloomberg

PEQUIM – A empresa alemã de direitos autorais da indústria fonográfica BMG disse nesta segunda-feira que assinou um acordo de distribuição de música digital com a Alibaba, enquanto a varejista online chinesa amplia sua aposta para se tornar um império de mídia digital.

O acordo, um dos primeiros na China firmados por uma grande empresa da indústria fonográfica em vez de um selo, levará mais de 2,5 milhões de copyrights para o Alibaba, cujas plataformas de música já contam com artistas como Kylie Minogue, Rolling Stones e Jean-Michael Jarre, disse um porta-voz da Alibaba.

A Alibaba pretende se tornar uma poderosa empresa online de mídia, com música, filmes e televisão. A empresa de 210 bilhões de dólares foca no potencial de vender produtos digitais assim como físicos na China, apesar do histórico de país de usuários não pagarem por conteúdo de mídia.

No processo, está rivalizando com a Tencent, maior rede social e empresa de entretenimento online da China, e com o líder das pesquisas online Baidu e sua unidade de vídeos online, iQiyi.

Para a BMG, a união é tanto uma chance de ampliar os ganhos de seus artistas na China e parte de sua tentativa de “ampliar o mercado de música legal na China”, disse a companhia.

/REUTERS