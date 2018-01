Alibaba treinará 1 milhão de jovens em áreas rurais da China - Link - Estadão

Reuters

Alibaba vai financiar, treinar e estabelecer parcerias com recém-formados que queiram começar seus negócios

O Alibaba planeja treinar 1 milhão de adolescentes em áreas rurais da China para ajudá-los a começar seus próprios negócios online, levando o comércio na internet para as grandes áreas agrícolas do país.

A maior empresa de comércio eletrônico da China chegou a um acordo com a Liga Jovem Comunista Chinesa para apoiar os jovens através de financiamentos, treinamentos e parcerias, disse a Xinhua, agência de notícias oficial do país, nesta terça-feira, 15.

A Ant Financial, divisão financeira online do Alibaba Group Holding, planeja investir 1 bilhão de iuans (o equivalente a US$ 154 milhões) para apoiar formandos de faculdades que queiram voltar para suas cidades e começar seus negócios.

O comércio online, cujo desenvolvimento é fortemente apoiados pelas lideranças da China, está se disseminando rapidamente nas áreas interioranas do país, com mais produtores agrícolas vendendo a produção via Internet.

O primeiro-ministro, Li Keqiang, incluiu a expansão do comércio eletrônico quando desenvolveu sua estratégia de “mais Internet” em um discurso na semana passada na reunião parlamentar anual da China, em Pequim.

Nas aldeias, estações de serviço foram criados para ajudar aqueles que ainda não têm os conhecimentos necessários para entrar no comércio online. Os moradores podem encomendar mercadorias nas estações e depois voltar alguns dias mais tarde para recolher os seus pacotes.

A quantidade destes centros em aldeias aumentou de 3, em 2009 para 780, neste ano. O plano da empresa acrescentar 100 mil novas estações em aldeias até 2019. De acordo com a Xinhua, as vendas online em áreas rurais cresceram em um rítmo duas vezes maior que em áreas urbanas.

