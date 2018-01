Alibaba visa US$ 1 trilhões em volumes de transações até 2020 - Link - Estadão

Leia mais

A gigante chinesa de comércio eletrônico Alibaba Group Holding quer dobrar seu volume anual de transações para mais de US$ 1 trilhão em quatro anos, disse o presidente executivo da empresa nesta quarta-feira, 15.

"O que eu posso compartilhar com vocês é que em quatro anos nós temos uma meta muito clara, que é de que no ano fiscal de 2020, o Alibaba quer ser a primeira empresa a ter uma base de escala de mercado no varejo de mais de US$ 1 trilhão, então esta é a nossa meta objetiva nos próximos três ou quatro anos", disse o presidente executivo Daniel Zhang a jornalistas na Cidade do Cabo.