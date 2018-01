Alphabet supera Apple como marca mais valiosa do mundo - Link - Estadão

Reuters

Google teve receita de US$ 74,5 bilhões em 2015, o que representa 99,4% da receita da Alphabet Google teve receita de US$ 74,5 bilhões em 2015, o que representa 99,4% da receita da Alphabet

A Alphabet, holding que detém o Google e outras empresas, anunciou ontem os resultados financeiros do quarto trimestre e de todo o ano de 2015. A receita anual da companhia fechou o ano em US$ 74,9 bilhões, o que representa alta de 13,6% em relação ao ano de 2014. Após o fechamento do mercado, as ações da Alphabet tiveram pico de valorização de 10,69%, o que fez a empresa valer US$ 568 bilhões. O resultado fez a Alphabet superar a Apple e se tornar a marca mais valiosa do mundo.

Leia também:

Alphabet espelha obsessões de seu criador, Larry Page

Em último balanço antes de virar Alphabet, Google fatura US$ 18,7 bi

O Google, maior empresa da Alphabet, teve receita de US$ 74,5 bilhões em 2015, o que representa 99,4% da receita da holding; as outras apostas – que incluem carros autônomos, lentes de contato inteligentes e outros projetos – tiveram receita de US$ 448 milhões.

No balanço financeiro, a empresa afirmou que as perdas operacionais das suas “apostas” totalizaram US$ 3,5 bilhões ao longo de 2015, um aumento de mais de 83% em relação ao ano de 2014. Isso demonstra que o gigante das buscas está aumentando exponencialmente seus investimentos em tecnologias que devem gerar receita para a companhia apenas em longo prazo.

O número de funcionários da empresa, que mantém sua sede em Mountain View, no Vale do Silício, também aumentou de cerca de 53 mil para 61 mil no ano passado em todo o mundo.

“Nosso forte crescimento da receita no quarto trimestre reflete a vitalidade do nosso negócio, impulsionado pela busca móvel, bem como YouTube e publicidade, todas as áreas em que temos investido por muitos anos”, disse a diretora financeira do Alphabet, Ruth Porat, em comunicado. “ Estamos animados sobre as oportunidades que temos em relação ao Google e nossas outras apostas para usar a tecnologia para melhorar a vida de milhares de milhões de pessoas.”

O desempenho do Google superou as expectativas de Wall Street. A estimativa de analistas consultados pela Zacks Investment Research era de que o lucro da companhia aumentaria para US$ 8,10 por ação no quarto trimestre de 2015. De acordo com o balanço, porém, o lucro no período analisado chegou a US$ 8,67 por ação.

Até a divulgação do balanço, a Alphabet estava atrás da fabricante de computadores Apple que, atualmente, vale US$ 534 bilhões.

/AGÊNCIAS INTERNACIONAIS