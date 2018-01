Amazon abrirá primeira livraria física - Link - Estadão

REUTERS

A Amazon disse nesta terça-feira, 3, que vai abrir sua primeira livraria física em Seattle, nos EUA.

A loja física Amazon Books será uma extensão da Amazon.com. Ela irá contar com livros selecionados a partir das classificações de clientes e pré-pedidos no site da empresa. Ou seja, apenas os livros mais vendidos e os favoritos dos consumidores com as melhores avaliações na Amazon.com deverão estar disponíveis para compra na loja física de Seattle, onde a Amazon nasceu.

De acordo com a empresa, a popularidade das avaliações em plataformas de avaliações e dos próprios curadores também são consideradas para a disponibilidade dos livros no estoque da loja, que deverá contar com uma média de 5 mil títulos. Os preços na loja e no online serão os mesmos, disse a Amazon na segunda-feira, 2.

É interessante notar, por outro lado, que a Amazon Books não venderá apenas os best-sellers. Por selecionar livros também pela avaliação, alguns menos conhecidos — mas, obviamente, com uma boa nota — poderão estar disponíveis para compra em algum momento.

De acordo com o jornal local The Seattle Times, os livros serão colocados sempre com a capa virada para o cliente, ao invés de apenas exibir as lombadas, como é o usual das livrarias tradicionais.

A loja vai oferecer aos clientes a opção de testar os dispositivos da Amazon, como as versões do Kindle, o Echo, a Fire TV e a Fire Tablet. Ainda não informações da expansão das lojas físicas da Amazon para outros estados dos EUA nem para outros países.

/COM REUTERS