Amazon abrirá segunda loja física nos Estados Unidos - Link - Estadão

A Amazon anunciou nesta segunda-feira, 7, que abrirá a sua segunda loja física nos Estados Unidos. O novo estabelecimento, que ficará em um shopping de San Diego, na Califórnia, venderá livros e outros dispositivos da gigante do e-commerce, como o leitor digital de livros Kindle e assistente pessoal Echo.

De acordo com o jornal The San Diego Union-Tribune, uma mensagem colocada na parte externa do novo estabelecimento onde a Amazon terá um loja diz que a livraria chega no terceiro trimestre deste ano. Ela ficará em frente a uma Apple Store e próxima de uma loja da Tesla.

Assim como acontece na primeira loja da rede, é possível comprar livros com o mesmo preço praticado na loja online. Além disso, todas as peculiaridades da Amazon Store original continuam: as capas são viradas para os consumidores e, ao lado de cada livro, é possível ver a avaliação da obra que existe na Amazon.com.

Aumentando. A primeira loja física da Amazon foi aberta em novembro do ano passado, em Seattle, nos Estados Unidos. A ideia da empresa é abrir centenas de lojas em todo o território dos Estados Unidos e, em seguida, expandir para o restante do mundo.