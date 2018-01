Amazon compra startup de câmeras e campainhas inteligentes - Link - Estadão

Divulgação Campainhas inteligentes da Blink possuem câmeras sem fio com baterias que duram até dois anos

A Amazon continua expandindo suas aquisições para soluções de casas inteligentes. Nesta sexta-feira, 22, a varejista multinacional anunciou a compra da startup Blink, que fabrica câmeras e campainhas inteligentes sem fio. O valor da transação não foi revelado

Com a aquisição, a Amazon adquire a tecnologia da Blink de câmeras de seguranças conectadas com baterias que duram cerca de dois anos, alimentadas apenas com um par de pilhas comuns (AA). O valor de venda do objeto também é relativamente baixo para um dispositivo conectado, entre US$ 99 e US$ 129.

A sturtup começou em 2014 com uma campanha de financiamento coletivo para criar e lançar a sua câmera inteligente, que chegou ao mercado em 2016. Essa semana, a Blink também lançou uma campainha conectada, com câmera embutida, que também opera com baterias sem fio.

As tecnologias desenvolvidas pela Blink são favoráveis para o momento da Amazon. Recentemente a varejista anunciou um serviço de entrega que permite que pessoas entrem em casas de clientes para deixar as encomendas. O serviço requer câmeras de segurança.

Por enquanto, todos esses produtos permanecem sob a marca Blink e, exceto a tecnologia da Alexa, não estão integrados aos serviços da Amazon.