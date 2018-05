EFE/ANDREW GOMBERT A fechadura inteligente com câmera da startup Ring; empresa vai ajudar Amazon em estratégia de casa conectada

A Amazon anunciou nesta terça-feira, 27, que concordou em comprar a startup Ring por US$ 1 bilhão – a empresa iniciante fabrica fechaduras com câmeras de vídeo e pode reforçar a área de casa conectada da varejista comandada por Jeff Bezos.

É uma das maiores aquisições da história da empresa, abaixo da compra da Whole Foods, por US$ 13,7 bilhões, e no mesmo valor do serviço de streaming de videogames Twitch, comprado em 2014 pela Amazon.

A expectativa dos analistas é de que, ao vender produtos para a casa conectada, a Amazon conseguirá aumentar suas vendas pela internet; segundo eles, a Ring tem funcionalidades que a Amazon ainda não foi capaz de produzir internamente. Além disso, o serviço da empresa se encaixa perfeitamente no Amazon Key, sistema de câmeras e fechaduras inteligentes que permite que a empresa faça entregas dentro das casas dos usuários, evitando roubos ou, no caso de itens perecíveis, que a comida estrague.

"Conforme a Amazon aumenta suas entregas de comida, acreditamos que produtos inteligentes poderão ser um fator importante para a adoção dos usuários", disse Colin Sebastian, analista da Baird Equity Research. Hoje, os produtos da Ring já funcionam com a assistente de voz da Amazon, a Alexa – o Amazon Echo Show, caixa de som conectada com tela, pode por exemplo mostrar ao usuário quem está na porta de sua casa.

"Juntas, as empresas podem revolucionar o cenário de segurança residencial", disse Michael Pachter, analista da Wedbush Securities. "A Amazon tem hoje 100 milhões de usuários do serviço de assinaturas Prime. É um ótimo começo em termos de mercado consumidor."

Segundo fontes da agência de notícias Reuters, a Amazon estava trabalhando em uma fechadura inteligente com câmera antes de decidir comprar a Ring. Não é o primeiro negócio da empresa no setor: no ano passado, a varejista adquiriu a fabricante de câmeras de segurança Blink, por cerca de US$ 90 milhões.