Mike Segar/Reuters Amazon dará vantagens de Prime a usuários de baixa renda

A Amazon está apostando nas classes sociais menos favorecidas dos Estados Unidos para acelerar o seu crescimento no país. Após se tornar popular entre as famílias mais ricas, a empresa anunciou nessa quarta-feira, 7, que dará descontos aos beneficiários do Medicaid, o programa de seguro de saúde pública para americanos de baixa renda.

A partir da próxima terça-feira, 13, esses usuários que tem o cartão Medicaid poderão ter benefícios de clientes Prime pelo valor mensal de US$ 6 – a mensalidade normal do serviço é de US$ 13. Isso significa que as compras feitas por eles na Amazon chegarão mais rápido que os usuários comuns e que serão isentos das taxas de entrega.

Além disso, poderão assistir o conteúdo da Amazon Prime Video, a plataforma de vídeo sob demanda da varejista, bem como ter acesso a serviços como o Prime Music e a biblioteca de ebooks Audible Channels. Outro destaque é que o Prime para usuários do Medicaid terá descontos de 20% em produtos como fraldas e lenços umedecidos.

Essa é a segunda tentativa da Amazon de atrair os americanos de baixa renda para suas lojas. No ano passado, a empresa começou a oferecer descontos Prime para pessoas que recebem benefícios do Programa de Assistência à Nutrição Suplementar. Atualmente o Walmart é o varejista mais usado pelas famílias que participam do programa Medicaid.

Mercado. Segundo o jornal The New York Times, mais de 68 milhões de pessoas foram matriculadas no Medicaid no final do ano passado. O programa da Amazon dará descontos para os titulares adultos que têm o cartão Medicaid. Estima-se que mais da metade dos usuários sejam maior de idade.

A varejista tem apostado também em outros mercados para continuar crescendo. O Amazon Cash, por exemplo, é uma carteira virtual; já o Amazon Lockers é um serviço no qual os usuários podem pedir produtos pelo site e retirá-los, horas depois, de armários da empresa espalhados pelas cidades dos Estados Unidos.