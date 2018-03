Reprodução Recebido com desconfiança pelo mercado no final de 2014, Echo, que usa a assistente Alexa, tornou-se um dos principais produtos da Amazon

A Amazon lançou nesta quinta-feira, 8, uma correção para que sua assistente virtual Alexa pare de dar risadas espontâneas – nos últimos dias, as redes sociais se encheram de vídeos mostrando uma falha no sistema de inteligência artificial, que fazia Alexa rir sem nem estar conversando com o usuário. Para piorar, o riso ainda tinha um som assustador ou ameaçador, segundo alguns relatos.

"Se a Alexa ri de você na sua cara, imagina o que fala sobre vocês nas suas costas", escreveu no Twitter @mattblaze. Alguns internautas chegaram a questionar se os receios sobre a inteligência artificial se voltando contra os humanos estavam começando a virar realidade.

Na quarta-feira, 7, a Amazon informou que investigou a situação e descobriu que, em alguns momentos, Alexa acredita ouvir, por engano, a frase "Alexa, sorria" e obedece.

"A partir de agora, quando o usuário quiser ouvir Alexa rindo, ele terá de dizer a frase 'Alexa, você pode sorrir?', que é menos provável de registrar tantos resultados falsos positivos", disse um porta-voz da empresa. Além disso, Alexa será modificada para responder: "Claro, eu posso sorrir", antes de efetivamente realizar a tarefa.

Lançada em 2014 pela Amazon, a assistente virtual Alexa foi instalada em milhões de aparelhos, incluindo carros, caixas de som conectada, celulares e computadores.