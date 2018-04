Mike Segar/Reuters Movimento é mais um passo da gigante americana para expansão das operações no Brasil, onde ingressou em 2012 negociando apenas livros físicos e digitais

A varejista Amazon anunciou nesta semana um recurso de compras internacionais que permitirá que clientes em todo o mundo – inclusive no Brasil – comprem mais de 45 milhões de itens que podem ser enviados a seus países a partir dos Estados Unidos.

O recurso de compra internacional exibirá preços, custos de envio e estimativas de impostos de importação. A Amazon vai gerenciar ainda o serviço de entrega e a liberação alfandegária em caso de possíveis surpresas no momento da compra ou entrega. Os clientes também podem escolher entre diferentes opções de envio e velocidades de entrega.

O recurso de compras internacionais, disponível em um navegador móvel e no aplicativo móvel para dispositivos iOS e Android, foi estendido a usuários para comprar produtos fora de seus mercados internos. A novidade estará disponível ainda em cinco idiomas: espanhol, inglês, chinês simplificado, português do Brasil e alemão.

A nova ferramenta permitirá que os clientes façam compras em 25 moedas, com mais idiomas e moedas a serem adicionados ao longo do ano.

Prime. Além disso, a Amazon disse na quarta-feira, 18, que tem agora mais de 100 milhões de membros do serviço de vantagens Amazon Prime no mundo. Entre as vantagens do Prime, estão benefícios como compras com entregas mais rápidas e isentas de taxas de frete. Além disso, há plataformas de conteúdo como o serviço de streaming de vídeo Amazon Prime Video, o serviço de streaming de música Prime Music e a biblioteca de ebooks Audible Channels.

Bezos disse que o Prime Now, um serviço que oferece entrega gratuita dentro de duas horas, está agora disponível em mais de 50 cidades em nove países diferentes. As ações da gigante do comércio eletrônico, que subiram cerca de 69% nos últimos 12 meses, avançavam 1,9% nesta quinta-feira, 19.