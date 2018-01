Amazon pode lançar serviço de streaming de música - Link - Estadão

Leia mais

A Amazon está trabalhando em um serviço de streaming de música. Ou melhor, em dois: segundo o site norte-americano Re/code, a empresa estaria planejando entrar no mercado de empresas como Spotify e Apple Music com duas modalidades diferentes de planos.

O principal deles custaria US$ 10 e teria as principais características de seus rivais; mais barato, o outro plano teria assinatura mensal de US$ 5, mas poderia apenas ser utilizado no Amazon Echo, dispositivo para casa conectada lançado pela empresa nos Estados Unidos. As informações são do site norte-americano Re/code.

Segundo a publicação, a Amazon gostaria de lançar os serviços no mês que vem, mas os acordos com gravadoras e editoras musicais ainda estão emperrados. A assinatura do serviço de streaming da empresa de Jeff Bezos custaria US$ 5.

Em junho, a agência Reuters publicou que a empresa estava prestes a lançar um serviço de streaming de música que custaria US$ 10 por mês, alinhado com o produto dos rivais. Segundo o Recode, a empresa desistiu desse plano e pode vender o serviço apenas para o Echo.

Procurada, a Amazon não se pronunciou sobre o assunto. A estratégia, no entanto, parece fazer sentido: lançado em 2015, o Echo já teve 1 milhão de unidades vendidas, e os planos da Amazon são de chegar a 10 milhões de unidades nos EUA em 2017. Com essa base instalada, o produto poderá alcançar clientes que hoje já possuem uma assinatura no Spotify ou no Apple Music, mas gostariam de turbinar seu Echo.

A empresa não é a única que pode lançar um serviço de streaming de música: na semana passada, correram rumores de que a rádio online Pandora – dona dos principais ativos do extinto serviço de streaming Rdio – poderia lançar em breve uma plataforma semelhante.