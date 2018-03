O Amazon Prime chegou ao Brasil e com ele diversas das séries originais da Amazon, que têm feito barulho em Hollywood, angariando indicações e prêmios no Globo de Ouro e nos Emmy Awards. O serviço custa cerca de R$10 nos primeiros seis meses, e depois passa a R$20 (o valor é em dólares americanos, então pode variar). As séries já disponíveis no Brasil são 'The Grand Tour', 'The Man in the High Castle', 'Transparent', 'Mozart in the Jungle', 'Bosch', 'Hand of God' e 'Red Oaks'. Algumas outras, como 'Crisis in Six Scenes', de Woody Allen, serão adicionadas em 2017. Confira 15 séries originais da Amazon.