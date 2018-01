Amazon tem lucro surpreendente com aumento de vendas - Link - Estadão

AP

A gigante de e-commerce Amazon.com reportou lucro surpreendente no terceiro trimestre, impulsionado por fortes vendas em seu maior mercado, a América do Norte, e outra rodada de forte expansão no negócio de nuvem Amazon Web Services.

As vendas da América do Norte subiram 28,3%, para US$ 15,01 bilhões no terceiro trimestre, ajudada por robustas vendas do Prime Day, serviço exclusivo para assinantes, e uma forte demanda por eletrônicos e mercadorias em geral ao longo do período.

A Amazon, cujas ações tiveram alta de 10% em negociações após o fechamento do mercado, disse em julho que os clientes fizeram pedidos de 34,4 milhões de itens no mundo todo durante a oferta de um dia para os membros do serviço por assinatura Prime, que custa US$ 99 ao ano.

As vendas líquidas do Amazon Web Services, serviço de hospedagem de sites da empresa com mais de 1 milhão de clientes ativos em 190 países, subiram 78% em comparação com 2014, para US$ 2,09 bilhões no trimestre.

A Amazon estima crescimento líquido de vendas de 14% a 25%, numa faixa de US$ 33,5 bilhões e US$ 36,75 bilhões para o trimestre das compras de fim de ano. Analistas em média esperavam receita de US$ 35,16 bilhões, de acordo com a Thomson Reuters.

A maior varejista online do mundo reportou um lucro de US$ 79 milhões, ou US$ 0,17 por ação, comparada com um prejuízo de US$ 437 milhões, ou US$ 0,95 por ação, um ano antes.

