A Amazon é considerada a maior varejista do mundo

A Amazon anunciou que a partir desta quarta-feira, 18, brasileiros poderão encontrar mais de 45 milhões de itens à venda na loja americana traduzidos para o português. Além do Brasil, a estratégia de internacionalização da varejista online prevê que outros consumidores de cem países também poderão encontrar os mesmos produtos em seus idiomas locais, como espanhol, chinês e alemão. A plataforma também passa a receber pagamento em 25 moedas diferentes.

“Estamos tornando a experiência de compra ainda melhor e mais conveniente para nossos clientes que moram fora dos EUA”, disse Samir Kumar, vice-presidente de Exportações e Expansão da Amazon ao site americano TechCrunch ao confirmar que a novidade surgiu após pedidos de clientes.

Custos. Mas o consumidor continuará com a mesma carga pesada que já enfrenta ao fazer compras pela internet no exterior. Além de desembolsar o valor do frete, custos adicionais de envio e as taxas de importação continuarão a ser integrados ao preço do produto, que será enviado por fornecedores da Amazon nos Estados Unidos.

Sem redução nas taxas adicionais, a novidade só facilita o processo de compra na plataforma que já era feito por usuários que acessavam a Amazon de outros países para fazer as encomendas. Apesar de diminuir a necessidade de acesso a plataforma de outros países, os clientes continuam tendo uma oferta de produtos longe da totalidade oferecida no e-commerce dos Estados Unidos, por exemplo.

A novidade não permite aos estrangeiros comprar o Amazon Prime, que inclui o serviço de streaming de vídeo e música gratuito, como acontece em outras regiões com forte presença da Amazon. Mas a expectativa é que a varejista use a movimentação para avaliar quais mercados podem receber uma expansão futura de produtos e ofertas.