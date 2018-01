AMD confirma falhas de segurança em seus chips - Link - Estadão

AMD Falhas de segurança afetam também chips da AMD.

A fabricante de processadores e placas de vídeo AMD afirmou na última quinta-feira, 11, que seus microprocessadores são suscetíveis a duas das variantes da falha de segurança Specter, dias após ter dito que o risco de ser afetada por uma delas era “quase zero”.

Na declaração de quinta-feira, a empresa disse que a segunda variante da Specter “afeta os processadores AMD”. A companhia também prometeu que lançaria atualizações esta semana para os processadores Ryzen e EPYC, e correções para chips mais antigos nas próximas semanas.

Após ser questionada, a AMD, em uma declaração posterior, disse que não houve “mudança” na posição sobre a vulnerabilidade de seus chips para a Specter, mas suas ações caíram 4% após o primeiro anúncio.

Falha. Na semana passada, pesquisadores de segurança revelaram um conjunto de falhas que podem permitir que hackers roubem informações confidenciais de quase todos os dispositivos informáticos modernos que contêm chips da Intel, da AMD e da ARM Holdings. No entanto, os investidores acreditavam que os chips da AMD tinham risco menor do que os da rival Intel.

As ações da AMD subiram quase 20% desde que as falhas foram divulgadas no dia 3 de janeiro. Na época, os investidores especularam que a empresa poderia ganhar participação de mercado da Intel, que está mais exposta às falhas porque é vulnerável a três variantes do problema.

Na mesma data, a AMD disse que seus chips eram vulneráveis ​​a uma variante da falha Specter, mas que tinham “risco quase zero” da segunda, já que a vulnerabilidade à Variant 2 “não foi detectada nos processadores AMD até à data”.