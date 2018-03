Nick Cote/NYT Jeff Bezos tem fama de implacável nos negócios

As ações da Amazon caíram mais de 7% nesta quarta-feira, 28, tirando US$ 52 bilhões do valor de mercado da empresa, depois que uma reportagem do site Axios indicou que a gigante do comércio eletrônico está na mira do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

De acordo com o site, Trump teria falado sobre mudar a política de impostos para a Amazon, porque ele está preocupado em pequenos varejistas serem tirados do mercado.

"O Congresso quer o sangue do Facebook, mas o presidente Trump não está interessado. Em vez disso, ele quer ir atrás da Amazon", informou o site, citando cinco fontes que teriam discutido o assunto com o executivo.

As informações surgem num momento em que as ações de empresas de tecnologia já estão sob pressão após o escândalo sobre o uso ilícito de dados pessoais de mais de 50 milhões de usuários do Facebook.

"Com o Facebook e preocupações regulatórias, a última coisas que os nervosos investidores de tecnologia querem é uma notícia dizendo que Bezos e a Amazon estão no alvo de Trump nos próximos meses", afirmou o analista Daniel Ives, da GBH Insights, à agência de notícias Reuters.

No passado, Trump já criticou a Amazon e seu fundador e presidente executivo Jeff Bezos, que também é a pessoa mais rica do mundo, com fortuna estimada em mais de US$ 100 bilhões, segundo a revista Forbes. O executivo também é dono do jornal The Washington Post.