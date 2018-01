Android supera Windows pela primeira vez entre usuários de internet - Link - Estadão

O Android, sistema operacional do Google usado em smartphones e tablets, acaba de conquistar mais uma marca importante: segundo dados da consultoria StatCounter, o sistema se tornou o mais popular entre os usuários de internet, superando pela primeira vez na história o Windows, da Microsoft.

Segundo a consultoria, 37,93% dos acessos globais à internet em março de 2017 foram feitos usando o Android – contra 37,91% do Windows. É uma diferença pequena, mas que põe o sistema do Google pouco à frente de seu rival da Microsoft.

"É uma grande marca para a história da tecnologia", comentou Aodhan Cullen, presidente executivo da StatCounter. "É um grande passo especialmente para o Android, que tinha apenas 2,4% dos usuários de internet há cerca de cinco anos", comentou ainda o executivo.

Segundo Cullen, dois fatores ajudaram o sistema do Google a se tornar mais popular: a queda nas vendas dos PCs e o crescimento da Ásia no mercado global de internet. Entre os sistemas operacionais para computadores, porém, o Windows manteve sua dominância, com 84% dos acessos à internet realizados em março neste tipo de dispositivo.

"A Microsoft venceu a guerra dos PCs, mas o campo de batalha seguiu em frente. A empresa pode voltar a ganhar dominância na próxima mudança de tecnologia, seja em inteligência artificial, voz ou realidade aumentada", avalia o executivo da StatCounter.