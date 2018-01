Apesar de queda na receita, Twitter cresce em número de usuários - Link - Estadão

REUTERS/Kacper Pempel Twitter apresentou aumento no número de usuários mensais ativos

O Twitter teve alta de 6% nos usuários ativos mensais, superando as expectativas dos analistas, após vários trimestres de crescimento estagnado. De acordo com as informações divulgadas pela plataforma nesta quarta-feira, 26, a plataforma afirmou que sua base de usuários ativos subiu para 328 milhões, ante 319 milhões no quarto trimestre de 2016.

O número de usuários superou expectativas. Analistas, em média, esperavam 321,3 milhões de usuários ativos mensais, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado FactSet StreetAccount.

Apesaar do resultado positivo no número de usuários, a receita caiu 7,8%, para US$ 548,3 milhões, a primeira queda desde a oferta inicial de ações da companhia.

O prejuízo líquido, enquanto isso, caiu para US$ 61,6 milhões, ou 0,09 dólar por ação, no primeiro trimestre deste ano. No mesmo período de 2016, a empresa havia registrado prejuízo de US$ 79,7 milhões.