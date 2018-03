Reuters Aplicativo pretende se expandir globalmente, mas proximidade com governo chinês é entrave

O WeChat, aplicativo de mensagens da gigante chinesa da internet Tencent, superou a barreira de 1 bilhão de usuários, informou o principal executivo do grupo, Pony Ma, na último segunda-feira, 5, à noite.

O aplicativo para smartphones é onipresente na China e, além do serviço de mensagens, oferece canal de informações e outros conteúdos, rede social, plataforma de venda online e sistema de pagamento eletrônico.

"O número de usuários ativos mensais do WeChat no mundo superou a marca decisiva de 1 bilhão", afirmou o presidente executivo da Tencent, Pony Ma, em um vídeo divulgado pelas redes sociais. A Tencent afirmou que ele se referia às "contas de usuários mensais ativos". Desta maneira, parece levar em consideração o fato de que um internauta pode criar várias contas.

No fim de setembro do ano passado, o número de contas no WeChat era de 980 milhões, com um ritmo de alta anual de 16%, segundo os últimos resultados disponíveis do grupo. Já o Facebook anunciou que o serviço de mensagens Messenger superou 1,3 bilhão de usuários mensais ativos.

A maior parte dos usuários do WeChat se encontra na China continental. A Tencent quer aumentar seu uso no exterior, apostando especialmente nos expatriados chineses. Mas a internacionalização é complicada em função da censura das autoridades chinesas sobre o aplicativo e as controvérsias pelo tratamento do WeChat aos dados pessoais.

Também existe um inconveniente prático: as conversas do WeChat são armazenadas apenas no celular do usuário e podem ser perdidas caso o aparelho desapareça.