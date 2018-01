Aplicativo chinês WeChat censura mensagens de estrangeiros - Link - Estadão

Reuters O WeChat está bloqueando termos sensíveis para o governo chinês

A censura do app chinês WeChat está além das fronteiras do país asiático. De acordo com relatório divulgado neste quinta-feira, 1, mensagens que contenham termos sensíveis que são enviados do exterior para usuários chineses também está sendo censuradas. A China está intensificando os esforços para remover os conteúdos que não são aprovados pelos representantes do governo, aumentando as medidas de vigilância.

"A Tencent está em conformidade com as leis e regulamentos dos países nos quais opera", afirmou uma porta-voz da empresa, que é responsável pelo aplicativo WeChat. O porta-voz, no entanto, não quis comentar sobre a censura.

Mensagens de contas no exterior que contenham termos sensíveis para o governo chinês, como referências ao movimento espiritual Falun Gong, não aparecem no serviço depois de ser enviada caso seja direcionada para uma conta vinculada a um número de telefone chinês.

"O WeChat é baseado em registro de conta. A censura pode ocorrer ou não ocorrer, dependendo do tipo de conta que você tem", afirma um dos pesquisadores do projeto, Masashi Creta-Nishihata, à Reuters. "Não importa se é intencional ou acidental, o resultado é o mesmo: usuários chineses do WeChat enfrentam censura independentemente de onde eles estão no mundo."

WeChat tem mais de 800 milhões de usuários ativos mensais que gastam uma média de 40 minutos por dia usando o aplicativo, que também possui jogos no próprio app e serviços financeiros.