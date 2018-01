Aplicativo Easy abandona carona e vai focar apenas em táxis - Link - Estadão

Divulgação Aplicativo da Easy, que agora faz parte do mesmo grupo do aplicativo de carona paga Cabify

A Easy, empresa brasileira que oferece aplicativos de transporte em toda a América Latina, anunciou nesta quinta-feira, 14, que vai abandonar o Easy Go, modalidade do serviço que permitia que as pessoas solicitassem o serviço de carona paga, como no Uber e Cabify. A empresa começou a comunicar os motoristas e usuários da plataforma na última segunda-feira, 12, que a modalidade será descontinuada a partir da próxima segunda-feira, 18, nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo -- únicas localidades onde o Easy Go estava disponível desde o segundo semestre de 2016.

A mudança faz sentido, considerando os últimos movimentos da Easy no mercado. No final de junho, a companhia fez uma fusão com o aplicativo de carona paga Cabify, dando origem a uma holding de transporte por aplicativo. Com a mudança de foco do app apenas para táxi, a holding pode concentrar suas duas empresas em verticais diferentes de transporte, sem que uma vire concorrente da outra nos mercados onde atuam.

A Easy, porém, justifica a mudança de outra forma. Em comunicado enviado à imprensa, a companhia diz que "a decisão foi embasada no reconhecimento da relevância deste modelo no atual mercado de transporte e o grande potencial como facilitador na mobilidade urbana do país". Hoje, a empresa tem 158 mil taxistas cadastrados no aplicativo Easy Taxi e tinha 29 mil motoristas cadastrados no Easy Go.

“Além de garantir melhorias e segurança para passageiros e motoristas de táxi, vamos aprimorar ainda mais os níveis de atendimento, transparência e reforçar parcerias que tragam benefícios aos usuários do aplicativo. Queremos o táxi cada vez mais acessível, inclusive viabilizar estratégias com o transporte coletivo”, afirmou em nota, Fernando Matias, presidente executivo da Easy no Brasil.