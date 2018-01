Aplicativo permite que cliente pague restaurante sem pedir conta para garçom - Link - Estadão

O tempo entre o pedido da conta para um garçom até a finalização do pagamento na máquina de cartões, algumas vezes, pode demorar mais do que o aceitável — certas vezes, inclusive, fazendo perder compromissos ou o horário do ônibus que passa ali por perto. Vendo isso, a Visa e o aplicativo de reservas Restorando anunciaram nesta terça-feira, 5, uma parceria para que clientes de restaurantes possam acompanhar e pagar a conta apenas com alguns toques no aplicativo do Restorando, sem precisar pedir a conta ou pagar em um máquina com o cartão de crédito.

Ao chegar no restaurante — que já deve ter uma mesa reservada pelo usuário —, a pessoa entra no app do Restorando e acessa a página do restaurante em questão. Ali, caso o restaurante seja cadastrado no programa, existe um banner do Visa Checkout — um aplicativo de pagamentos da empresa. Então, basta entrar nele e passar o número gerado para o garçom, que passará a inserir todos os pedidos feitos no restaurante nesta conta virtual. Ao terminar a refeição, só é preciso apertar um botão de pagamento e mostrar para o garçom.

“O grande ponto positivo desta parceria e deste novo recurso é a parte transformacional deste processo”, afirma o diretor geral do Restorando no Brasil, Otávio Calixto, em entrevista ao Estado. “A pessoa consegue reservar mesas, acompanhar pedidos e pagar a conta em apenas um aplicativo. E é positivo para o restaurante, já que permite maior movimentação de pessoas em uma mesa.”

Por enquanto, o aplicativo funciona em apenas 30 restaurantes na cidade de São Paulo, mas o objetivo é expandir para outras localidades e para novos restaurantes. As empresas afirmam que o recurso deve estar disponível no Rio de Janeiro no começo de 2017.

Entendimento. Uma das barreiras que deve ser quebrada no processo de lançamento do serviço é a desconfiança em pagar diretamente no aplicativo, sem ter que chamar o garçom para isso. Afinal, os dois lados precisam ser educados para compreender este novo método de pagamento.

Para Renato Rocha, vice presidente de vendas e soluções para o comércio da Visa no Brasil, a adoção do serviço deve ser rápida. “Nós apresentamos uma pulseira de pagamentos pouco antes da Olimpíada do Rio”, conta o executivo. “Em poucos dias, as pessoas estavam usando a pulseira para pagar as contas durante o evento. Foi incrível.”