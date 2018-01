Após 17 anos, Microsoft volta a valer mais de US$ 500 bi - Link - Estadão

Reuters Fundo ligado à Microsoft seleciona startups do segmento de segurança para receber investimentos

O valor de mercado da Microsoft chegou a US$ 500 bilhões pela primeira vez desde 2000. O valor foi alcançado nesta sexta-feira, 27, logo após a gigante da tecnologia divulgar resultados acima das expectativas no último trimestre de 2016. Com isso, as ações subiram 2,1%, chegando a US$ 65,64, fazendo a empresa alcançar o valor de mercado de US$ 510,37 bilhões.

De acordo com dados da Thomson Reuters, a última vez que a Microsoft teve um valor de mercado tão alto foi em março de 2000, quando a empresa valia cerca de US$ 550 bilhões. Apesar disso, a Microsft ainda fica atrás do valor de mercado da Apple, de US$ 642 bilhões, e do Google, de pouco mais de US$ 570 bilhões.

"A Microsoft está encontrando o seu lugar e estamos vendo uma mudança importante em seu modelo de negócios, trazendo melhoria em sua rentabilidade", disse a consultoria RBC Capital Markets, por meio de nota.

Balanço. A Microsoft divulgou seu balanço nesta quinta-feira, 26, e os resultados surpreenderam ao superar a estimativa média de analistas, tanto para receita quanto para o lucro. O resultado positivo foi alavancado, principalmente, devido ao rápido crescimento no negócio de computação em nuvem.

Enquanto disso, o presidente executivo da Microsoft, Satya Nadella, está em um processo para tentar revigorar a Microsoft desde que assumiu o cargo há três anos. Além de reestruturar a empresa internamente, Nadella ajudou a construir mais credibilidade em torno dos esforços da Microsoft em áreas como serviços baseados em nuvem.

Quando assumiu o cargo, as ações da empresa estavam sendo negociadas por US$ 34, tendo um valor de mercado de cerca de US$ 315 bilhões.