Após 17 anos no Mercado Livre, Helisson Lemos vai para a Movile - Link - Estadão

Evelson de Freitas/Estadão Helisson Lemos, novo diretor de operações da Movile

Nas últimas semanas, a vida do executivo Helisson Lemos passou por uma grande mudança. Depois de 17 anos no site de compra e venda de produtos Mercado Livre – no qual construiu sua carreira e ocupou a presidência no Brasil nos últimos sete anos –, ele acaba de mudar de ares. Agora, Lemos é o diretor de operações da Movile, empresa de tecnologia que é dona do aplicativo de delivery de comida iFood e do aplicativo de conteúdo para crianças PlayKids. “Completei um ciclo no Mercado Livre e queria algo diferente para minha carreira”, disse Lemos, em entrevista ao Estado em seu primeiro dia no novo cargo.

No Mercado Livre, Lemos ajudou a empresa a conseguir resultados expressivos: no quarto trimestre de 2016, por exemplo, a empresa teve a maior receita da história no País para um período de três meses. Isso, num cenário recessivo. O desafio é levar a Movile – e suas sete empresas – a alcançar resultados tão bons quanto esse.

Estado: Por que o sr. resolveu sair do Mercado Livre depois de tanto tempo?

Helisson Lemos: Eu completei um ciclo de 17 anos na empresa, já era presidente desde 2010 e percebi que queria algo diferente para minha carreira. Completei 40 anos em março. Tive uma história longa e de êxito numa única empresa, mas isso tem pontos positivos e negativos.

O que o levou a escolher a Movile para a próxima fase de sua carreira?

Eu queria trabalhar em uma empresa que gerasse impacto na vida de muitas pessoas e os negócios da Movile, como o aplicativo iFood e o PlayKids, são usados por muitas pessoas. O potencial de crescimento é enorme.

Qual seu maior desafio na Movile?

A posição de diretor de operações é nova e meu desafio é acelerar o crescimento de todas as empresas nas quais a Movile investe, por meio da execução do planejamento estratégico. O desafio é muito maior do que no Mercado Livre, pois preciso acelerar vários negócios com alto potencial de crescimento, mas com diferentes níveis de maturidade.