Após 23 anos na Apple, designer é contratado pela GoPro - Link - Estadão

REUTERS

A fabricante de câmeras GoPro nomeou nesta quinta-feira, 14, o ex-designer da Apple, Daniel Coster, como o vice-presidente de hardware e novos designs da companhia. Funcionário da empresa criadora do iPhone desde 1993, Coster participou do desenvolvimento de mais de 50 patentes em diversos produtos da Apple, como o iPhone 4 e o teclado sem fio para iPad.

Leia também:

Apple patenteia câmera e ações da GoPro despencam

A tecnologia é boa ou ruim?

Com o novo emprego, Coster terá que enfrentar grandes desafios para conseguir alavancar o alcance dos produtos da fabricante de câmeras, que apresentaram forte queda de vendas nos últimos anos após a melhoria e o aprimoramento das câmeras de celulares. Recentemente, a GoPro demitiu cerca de 7% dos funcionários.

Coster terá que influenciar no design, software e serviços oferecidos pelas câmeras, tentando torná-las mais atrativas no mercado cada vez mais competitivo de câmeras.

De acordo com a empresa, que emitiu um comunicado, a GoPro quer aproveitar a “visão estratégica e as competências” do novo funcionário para poder maximizar a experiência dos usuários. O novo vice-presidente de design da empresa deverá assumir o posto no final de abril.

/COM REUTERS