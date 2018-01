Após acordo; Apple pagará US$ 350 milhões em impostos na Itália - Link - Estadão

REUTERS

A Apple chegou a um acordo com o fisco italiano e desembolsará cerca de US$ 350 milhões (o equivalente a quase R$ 1,4 bilhão) para pagar impostos evadidos pela companhia entre os anos de 2008 e de 2013. As informações foram divulgadas por jornais italianos nesta quarta-feira, 30.

De acordo com o jornal italiano La Repubblica, o acordo foi alcançado após meses de intensas negociações entre os advogados da companhia de Tim Cook e a Fazenda italiana, que queria receber o reembolso dos impostos que não foram devidamente coletados durante cinco anos.

Fontes do Fisco italiano consultadas pela agência de notícias EFE recusaram a confirmar a informação publicada pelo jornal italiano, apesar de assegurarem que também não solicitarão nenhuma retificação. A filial europeia da Apple, procurada pelos jornais locais, não foi encontrada para comentar o caso.

Todo este valor, ainda segundo o jornal La Repubblica, seria fruto do calote ao imposto sobre renda das sociedades — conhecido pela sigla italiana Ires. Apesar do valor total ser maior que US$ 1,1 bilhão, autoridades italianas aceitaram que o valor a ser pago seja de US$ 350 milhões.

Na cola. A investigação sobre a sonegação de impostos foi coordenada pelos procuradores de Milão, Francesco Greco e Adriano Scudieri, que acusaram a Apple de ter faturado suas vendas feitas na Itália na sede europeia do multinacional, que fica na Irlanda, onde a empresa se beneficia de um sistema fiscal mais vantajoso.

Os procuradores comunicaram em março a abertura de uma investigação contra o executivo-chefe da Apple Itália, Enzo Biagini; o diretor financeiro Mauro Cardaio e o presidente-executivo da filial irlandesa, a Apple Sales International, Michael O’Sullivan.

O acordo alcançado não cancela a posição processual destas três pessoas e os procuradores, que concluíram sua investigação há três meses e que poderão ainda solicitar em breve um processo contra os mesmos.

A Apple italiana, aliás, não é a única a sonegar impostos. A filial chinesa da companhia foi acusada de não pagar US$ 71 milhões em impostos em 2013.

Nos Estados Unidos, a empresa foi acusada de sonegar US$ 9 bilhões. Já na Austrália, a empresa está sendo processada por não pagar US$ 196 milhões de impostos sonegados.

Recentemente, o CEO da Apple, Tim Cook, classificou como “estupidez política” a acusação de que a companhia tenta não pagar impostos nos Estados Unidos, e disse que o atual sistema fiscal não é adequado para a economia na internet.

Faxina tecnológica. A Apple não é a única investigada pela dupla de investigadores italianos. Outra empresa de tecnologia, o Google, também é acusado de evasão fiscal no país. A Fazenda italiana está tentando alcançar um acordo com os diretores do site de buscas mais famoso da internet.

Outras duas empresas do setor, a varejista Amazon e a rede social Facebook são constantemente vigiados no continente para evitar que também façam evasão fiscal.

A maioria das empresas aloca seus sistema fiscal na Irlanda, que tem uma taxa de impostos sobre sociedades de 12,5%. Enquanto isso, a maioria dos países no ocidente trabalham com um imposto de 35%.

