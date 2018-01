Após críticas de Israel, Facebook afirma que está removendo conteúdos violentos - Link - Estadão

Após sofrer alegações do governo de Israel de que estaria estimulando a violência palestina no país, o Facebook afirmou neste domingo, 3, que está fazendo a sua parte para remover conteúdos abusivos da rede social.

Israel, nos últimos 10 meses, está sofrendo uma forte onda de ataques violentos de palestinos. O governo do país, por sua vez, disse que o Facebook estaria sendo usado para perpetuar este derramamento de sangue. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já disse que está elaborando uma legislação para exigir que redes sociais removam postagens ameaçadoras.

Aumentando ainda mais a pressão, o ministro da Segurança Pública, Gilad Erdan, disse no sábado, 2, que o Facebook está sabotando os esforços da polícia de Israel por não cooperar com as investigações dos ataques violentos que ocorrem nas ruas do país do Oriente Médio.

O Facebook não respondeu diretamente Erdan, mas disse em um comunicado que está trabalhando de perto com seus representantes em Israel.

"Nós trabalhamos regularmente com organizações de segurança e formuladores de políticas em todo o mundo, incluindo Israel, para garantir que as pessoas saibam como fazer uso seguro do Facebook. Não há espaço para conteúdo que promovam violência, ameaças diretas, terroristas ou discursos de na nossa plataforma", disse a empresa por meio do comunicado.

O ministro da Justiça Ayelet Shaked aconselhou as redes sociais a trabalharem de maneira preventiva. "Queremos que as redes sociais removam mensagens de grupos terroristas e de incentivo à violência sem ter que denunciar cada postagem de maneira individual, da mesma maneira que fazem, por exemplo, com posts e páginas de pornografia infantil", disse Shaked à Rádio do Exército de Israel.