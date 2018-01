Após baixo crescimento, Snapchat anuncia reforma no aplicativo - Link - Estadão

REUTERS/Mike Segar A Sanp é dona do aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat

O presidente executivo da Snap, empresa que é dona do aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat, Evan Spiegel, anunciou nesta terça-feira, 7, que o aplicativo deverá passar por uma grande reformulação nos próximos meses. "Ouvimos muito que o Snapchat é difícil de usar, e nosso time está respondendo a isso", disse Spiegel em conferência com investidores, após a empresa apresentar mais um trimestre de resultados decepcionantes para o mercado.

Nesta terça-feira, 7, a empresa divulgou seus resultados financeiros para o período entre julho e setembro de 2017. Os números frustraram os investidores, especialmente no que diz respeito ao crescimento de usuários. Em 31 de setembro, o Snapchat alcançou 178 milhões de usuários ativos diariamente, apenas 5 milhões acima do registrado três meses antes. A expectativa dos analistas era de que a empresa chegasse a 181 milhões de contas ativas por dia.

Conheça 6 aplicativos que já 'copiaram' o Snapchat











Foto: Tiago Queiroz/Estadão O WhatsApp é a investida mais recente de Mark Zuckerberg para parar o Snapchat. Desde a última semana de fevereiro, o aplicativo de mensagens com mais de 1 bilhão de usuários permite que seus usuários enviem, uns aos outros, fotos e vídeos à moda do Snapchat. A função, no entanto, não foi apreciada por todos os usuários – nas redes sociais, muitos pediram a volta dos status como pequenas mensagens de texto. Foto: Tiago Queiroz/Estadão Em novembro de 2016, o Facebook lançou apenas no Brasil o Flash, aplicativo que basicamente consistia no envio de mensagens efêmeras. O app, no entanto, não decolou como a empresa previa. Foto: Mike Blake/Reuters O Tinder é outro que pode em breve copiar o Snapchat: em fevereiro, o aplicativo de namoro anunciou a compra da startup Wheel, responsável por uma rede social para compartilhar vídeos que somem. Para analistas, as mensagens efêmeras poderiam aparecer entre usuários em conversas privadas Foto: Facebook Em dezembro, o Facebook lançou a Messenger Camera, uma nova atualização para o Facebook Messenger, que possibilida que os usuários tirem fotos e pequenos vídeos, à moda do Snapchat, decorando-a com filtros, texto, desenhos, stickers e até máscaras 3D – fruto da compra do app Masquerade pelo Facebook. Foto: Instagram Até agora, a "cópia" mais bem sucedida do Snapchat tem sido o Instagram Stories, recurso do Instagram que permite que mensagens sejam publicadas ou enviadas para um contato específico e fiquem no ar por apenas 24 horas. Além disso, também é possível fazer com que fotos e pequenos vídeos recebam efeitos de edição simples como o Snapchat. Foto: Medium Criado por Evan Williams, co-fundador do Blogger e do Twitter, o Medium era uma plataforma de publicação de textos online. Em 1º de março, a empresa anunciou uma reformulação em sua plataforma – e uma das novidades são as Series, função que deixa que autores publiquem fotos acompanhadas de pequenos textos. Há duas diferenças, por exemplo, para o Snapchat: as histórias são permanentes, e os usuários podem publicar quantas histórias quiserem.

Segundo Spiegel, as mudanças serão significativas e podem mudar a forma como os usuários aproveitam o Snapchat. "Será uma mudança disruptiva do nosso negócio no curto prazo, e ainda não sabemos como a comunidade de usuários vai se comportar. Estamos tomando esse risco para trazer benefícios em longo prazo ao nosso negócio", disse o presidente executivo, sem dar grandes detalhes.

A fama de "aplicativo difícil de usar" acompanha o Snapchat há muito tempo – um exemplo icônico é que, ao abrir capital, a Snap teve de incluir um manual do aplicativo no material distribuído aos investidores. Por outro lado, mudar as caracterísitcas do aplicativo pode fazer com que ele perca seu público cativo. Hoje, o Snapchat enfrenta a forte concorrência do Facebook, que disseminou funções de mensagens efêmeras por seus aplicativos – o exemplo mais bem-sucedido é o do Instagram Stories, que já tem mais de 250 milhões de usuários ativos diariamente.

Negócios. O baixo crescimento de usuários gerou uma fuga dos investidores: após o final do pregão da bolsa de valores de Nova York nesta terça-feira, 7, as ações da Snap chegaram a cair cerca de 18%. Com a queda, a empresa chegou à avaliação de US$ 14,7 bilhões – pouco mais da metade da alta histórica de US$ 28,3 bilhões, quando abriu seu capital, em março.

A empresa também viu um aumento no seu prejuízo: entre julho e setembro de 2017, a Snap perdeu US$ 443,2 milhões – no mesmo período do ano anterior, as perdas foram de US$ 124,2 milhões. A receita, por sua vez, cresceu de US$ 128,2 milhões para US$ 207,9 milhões no período.