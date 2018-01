Após estreia na bolsa de Tóquio, ações do Line valorizam 48% - Link - Estadão

A woman walks past the logo of Line Corp at the company's headquarters in Tokyo, Japan June 2, 2016. REUTERS/Toru Hanai/File Photo

Rival japonês do WhatsApp, o aplicativo de mensagens Line registrou uma valorização de suas ações em 48% após estrear na bolsa de valores de Tóquio nesta sexta-feira, 15. As ações da companhia dispararam de US$ 33 para cerca de US$ 46, graças à demanda de investidores em busca de uma rara oportunidade de investimento em uma empresa iniciante de tecnologia. No encerramento do pregão de Tóquio, as ações da Line valiam US$ 41,58.

A empresa, que já havia estreado na Bolsa de Nova York na última quinta-feira, 14, viu o seu valor de mercado aumentar depois do bom desempenho em Tóquio. Ao longo do dia, o Line passou a ter um valor de mercado de US$ 9,9 bilhões. No dia anterior, após estrear na bolsa americano, a empresa estava avaliada em US$ 9,3 bilhões. Este é considerado o maior IPO de uma companhia de tecnologia realizado neste ano.

"Estamos oferecendo o mesmo tipo de serviços de Facebook e Google, os gigantes da internet do mundo", disse o presidente-executivo da Line, Takeshi Idezawa, a jornalistas nesta sexta-feira. "Lutar na mesma arena digital que eles é extremamente importante para nós."

Global. A oferta em Tóquio ocorreu após a empresa vender cerca de 70% mais ações em Nova York, que fecharam na véspera em alta de 26,6% em relação ao preço do IPO, captando cerca de US$ 1,27 bilhão.

O Line, atualmente, é o sétimo aplicativo de mensagens mais popular no mundo. A empresa pretende usar os recursos captados na bolsa para expandir sua área de atuação para outros lugares além do Japão e países do Sudeste Asiático, tentando conquistar espaço em mercados ocidentais — dominados por Messenger e WhatsApp, do Facebook.

Em março, o aplicativo alcançou a marca de 218 milhões de usuários ativos mensais. O WhatsApp lidera a corrida, com 1 bilhão de usuários, seguido pelo Messenger com 900 milhões.