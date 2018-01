Após polêmica com Note 7, Samsung registra lucro 50% maior - Link - Estadão

Mesmo com os problemas envolvendo o Galaxy Note 7, a Samsung registrou uma alta de 50,2% em seus lucros no quatro trimestre de 2016. De acordo com comunicado publicado nesta terça-feira, 24, a empresa registrou um lucro total de US$ 7,8 bilhões entre os meses de outubro e dezembro — o mais alto resultado da fabricante dos últimos três anos.

Segundo a empresa, os lucros foram impulsionados pela área de "componentes, principalmente memórias e painéis de visualização", que também mencionou como causa a força do dólar. "A Samsung registrou resultados sólidos, apesar da descontinuação do Note 7 na segunda metade", disse a empresa, em sua única menção ao escândalo.

As projeções para 2017, no entanto, são conservadoras. A empresa prevê "demanda estável" em 2017 por conta do atual cenário de instabilidade política. "O ambiente de negócios incertos, com a mudança no cenário político na Coréia e no exterior, representa um desafio para a execução de estratégias de negócios de médio a longo prazo", disse a empresa em comunicado

Para analistas, as perspectivas para 2017 foram obscurecidas pela incerteza sobre o desempenho de novos smartphones, além dos problemas que a Samsung se envolveu na política da Coréia do Sul.