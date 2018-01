Após revelações de investidores, ações da Snap voltam a crescer - Link - Estadão

REUTERS/Lucas Jackson Ações da Snap, empresa dona do Snapchat, voltam a subir.

Nesta segunda-feira, 15, as ações da Snap, empresa dona do aplicativo Snapchat, subiram mais de 7% e estão caminhando para registrar o terceiro dia de ganho mais forte desde a oferta inicial de ações (IPO) da companhia. A elevação nos números veio após registros regulatórios indicarem que várias empresas de investimento, como a Fidelity e a BlackRock, possuem participação acionária na companhia.

A descoberta desses acionistas proporcionou um novo voto de confiança para a proprietária do aplicativo Snapchat, cujas ações despencaram 23% na quarta-feira passada, 10, depois que os resultados trimestrais foram divulgados.

Entre os investidores que tardiamente divulgaram possuir ações da Snap estão a Third Point, de Daniel Loeb, e a empresa Och-Ziff Capital Management, de Daniel Och.

A Snap, que abriu capital em março de 2017, teve a maior oferta pública inicial de ações do setor de tecnologia desde o Facebook em 2012. No entanto, a falta de rentabilidade e a desaceleração do crescimento dos usuários geraram controvérsia entre os investidores em Wall Street.