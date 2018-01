App chinês de caronas arrecada US$ 7 bilhões em investimentos - Link - Estadão

Leia mais

O aplicativo de serviços de transporte urbano Didi Chuxing arrecadou US$ 7 bilhões na mais recente rodada de financiamentos, disse o jornal norte-americano The Wall Street Journal, citando fontes familiarizadas com o assunto.

O Didi Chuxing encerrou uma rodada de financiamentos que atraiu US$ 1 bilhão da Apple e US$ 600 milhões da China Life Insurance, de acordo com reportagem do jornal publicada nesta quarta-feira, 15.

A rodada de financiamentos avaliou a empresa em mais de US$ 25 bilhões, noticiou a publicação. Agora, a companhia chinesa passa a valer quase a metade do valor de mercado de seu principal rival na China, o Uber, de US$ 62,5 bilhões.

Representantes do Didi e do China Merchants Bank não estavam disponíveis imediatamente para comentários.

Concorrência. No começo de junho deste ano, o Uber disse que espera se tornar líder de mercado na China até 2017, superando o app rival Didi Chuxing. No entanto, especulações apontavam que as duas empresas poderia, eventualmente, se unir.

"Ouvi bastante o ruído e fui muito questionada sobre isso (uma associação com a Didi)", disse a chefe de estratégia da Uber China, Liu Zhe. "Nosso negócio está em uma posição melhor que nunca para dar continuidade ao crescimento rápido".