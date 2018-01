App de mensagens Line adia previsão de valor para seu IPO - Link - Estadão

Reuters Companhia planeja listar suas ações na bolsa de Nova York e de Tóquio

O aplicativo japonês de mensagens Line adiou em um dia a previsão do valor de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Em comunicado, a empresa disse que a decisão foi tomada levando em conta o "ambiente de mercado", com bolsas no mundo todo em queda após o Reino Unido decidir pela saída da União Europeia

A faixa de valor do IPO estava originalmente prevista para ser anunciada nesta segunda-feira, 27. A companhia planeja listar suas ações na bolsa de Nova York no dia 14 de julho e na de Tóquio no dia seguinte.

Na sexta-feira, o S&P 500, índice que acompanha os 500 ativos mais importantes do mercado norte-amaericano, caiu 3,6% – maior queda registrada em um único dia após dez meses –, enquanto o índice japonês Topix deslizou 7%. Os resultados negativos vieram após o resultado do referendo (Brexit) que discutiu a permanência do Reino Unido na UE.

O mercado de ações no Japão recuperou-se um pouco nesta segunda-feira com o Topix fechando em alta de 1,8%.

Segundo um porta-voz do Line, a decisão de não divulgar uma previsão de valor para o IPO permitirá à empresa avaliar o mercado em Nova York e Londres.

No início deste mês, a empresa anunciou planos de vender 35 milhões de novas ações em um IPO, o que levantaria 98 bilhões de ienes (cerca de US$ 963 milhões) para a empresa, com o preço de 2,8 mil ienes por ação.

Empresas de todo o mundo estão lutando com as consequências da votação do Brexit, o que pode atrasar ou atrapalhar futuras aquisições e ofertas públicas iniciais. O Line, contudo, tem pouca exposição direta na Grã-Bretanha ou na Europa. Seus principais mercados são Japão, Indonésia, Taiwan e Tailândia.