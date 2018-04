NYT O aplicativo de relacionamentos Grindr, com 3,6 milhões de usuários ativos diariamente

O aplicativo de relacionamentos Grindr, que tem mais de 3,6 milhões de usuários ativos em todo o mundo, está compartilhando dados sensíveis de seus usuários – incluindo se eles estão infectados com o vírus HIV ou não e a última data em que fizeram um teste de doenças venéreas – com terceiros. As informações são do site americano BuzzFeed.

Segundo a publicação, dois aplicativos de otimização de funcionamento do Grindr, o Apptimize e o Localytics, receberam informações que os usuários do aplicativo colocam em seus perfis. Além das informações sobre o vírus HIV, dados como email, telefone e até localização em tempo real foram fornecidos às empresas parceiras. A prática foi inicialmente divulgada pela organização não governamental de vigilância à privacidade norueguesa Sintef.

“O status de infecção do HIV está relacionado aos outros dados do usuário. Esse é o maior problema”, disse Antonine Pultier, pesquisador da Sintef, ao BuzzFeed. “É uma incompetência dos desenvolvedores do Grindr”.

No aplicativo, os usuários podem dizer se são ou não infectados com o vírus HIV, se estão em tratamento ou não e se fazem uso da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), tratamento com um comprimido que impede que o vírus causador da AIDS infecte o organismo antes da pessoa ter contato com ele.

Em resposta ao BuzzFeed, o Grindr defendeu seu relacionamento com as duas empresas, dizendo que paga às duas para melhorar o funcionamento de seus aplicativos.

“São práticas padrões no ecossistema de aplicativos para dispositivos móveis”, disse Scott Chen, diretor de tecnologia do Grindr. “Nenhuma informação é vendida às duas empresas. Nós pagamos a elas para usar seus serviços.”

Fundado em 2009, o aplicativo é conhecido por ser uma das principais plataformas de relacionamento na internet, especialmente para o público gay. Além disso, o sucesso do Grindr influenciou o surgimento de outros aplicativos de namoro, como o Tinder e o Happn. Em 2016, a empresa vendeu 60% de sua participação para o grupo chinês Kunlun Tech por US$ 93 milhões, ficando avaliada em US$ 155 milhões.