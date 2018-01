App de transporte chinês Didi Chuxing recebe US$ 4 bilhões em aporte - Link - Estadão

Foto: Reuters/Simon Dawson Dona de um dos aplicativos mais populares do mundo, o Uber é hoje a startup de capital fechado mais valiosa do planeta, de acordo com o placar do TechCrunch, site norte-americano especializado em tecnologia. Hoje, o Uber está avaliado em US$ 62,5 bilhões, após já ter captado US$ 8,6 bilhões em rodadas de financiamento

Foto: John Ruwitch/Reuters Em segundo lugar, vem a ANT Financial, responsável pelo serviço de pagamentos Alipay, do grupo Alibaba. Avaliada em US$ 60 bilhões, a startup já levantou US$ 4,5 bilhões em aportes.

Foto: Reuters Didi recebeu diversas rodadas de financiamento, com investidores como Apple e SoftBank, e hoje é avaliada em US$ 50 bilhões

Foto: Reuters Outra empresa chinesa que se destaca na lista do TechCrunch é a fabricante de smartphones Xiaomi, que chegou a ter operações no Brasil entre 2015 e 2016 e já foi a terceira maior vendedora de celulares do mundo, perdendo apenas para Apple e Samsung. Hoje, a empresa está avaliada em US$ 45 bilhões, mas deve abrir seu capital no início de 2018.

Foto: Yuya Shino/Reuters Responsável por um dos negócios mais disruptivos dos últimos anos, transformando o setor de turismo, o Airbnb está avaliado hoje em US$ 31,7 bilhões. É outra startup que deve deixar o placar em breve, com planos para abrir capital em 2018.

Foto: Joe Skipper/Reuters A empreitada espacial de Elon Musk (Tesla, PayPal) também tem seu espaço na lista do TechCrunch. A dona dos foguetes Falcon está avaliada em US$ 21 bilhões e tem como principal meta dar impulso à colonização de Marte.

Foto: WeWork Com ambições mais terrenas, a companhia americana de coworking WeWork, que recentemente abriu cinco escritórios no Brasil, está avaliada em US$ 20 bilhões. Entre seus investidores, estão nomes como Goldman Sachs e a japonesa SoftBank.

Foto: Nilton Fukuda/Estadão A rede social de compartilhamento de interesses Pinterest é outro nome que se destaca no ranking do TechCrunch. Criada por Ben Sillberman, a rede social dos pins, painéis e muita inspiração vale US$ 12,3 bilhões.

Foto: Lucy Nicholson/Reuters Considerado o principal rival do Uber nos Estados Unidos, o Lyft ganhou alguns postos recentemente como uma das startups mais valiosas do mundo – recentemente, a empresa levantou US$ 1,5 bilhão em uma rodada liderada pelo CapitalG, fundo de investimentos do Google, e está avaliada em US$ 11,5 bilhões.

Foto: Beck Diefenbach/Reuters A startup Dropbox, que já foi sinônimo de “compartilhamento de arquivos na nuvem” para muita gente, está avaliada em US$ 10,35 bilhões – entre seus investidores, há nomes como o Sequoia Capital, um dos primeiros investidores do Facebook e do Nubank, e o banco de investimentos JP Morgan.

Foto: Christian Harmann/Reuters Principal nome do mercado de streaming de música, a empresa sueca Spotify tem hoje 60 milhões de assinantes e é avaliada em cerca de US$ 8,5 bilhões. É outra que promete deixar logo o ranking do TechCrunch: nos últimos meses, rumores dão conta de que a startup pretende abrir seu capital, sendo um exemplo para outros serviços europeus

Foto: Reuters Conhecida por fabricar drones de bom custo-benefício, a chinesa DJI também aparece na lista, avaliada em US$ 8 bilhões.

Foto: Reuters Outro grande rival do Uber no cenário global que aparece na lista é o Grab, de Singapura, mas bastante atuante em todo o Sudeste Asiático. O serviço, que tem investidores como a SoftBank e a Didi Chuxing, é avaliado em US$ 6 bilhões.

Foto: Hulu O serviço de streaming Hulu, responsável por séries como The Handmaid’s Tale, sensação de 2017, é avaliado em US$ 5,8 bilhões.