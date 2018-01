Apple anuncia fim do Beats Music - Link - Estadão

Divulgação

A Apple anunciou, nesta sexta, 13, que vai encerrar o serviço de streaming de música Beats Music no dia 30 de novembro. A decisão foi tomada na mesma semana em que a empresa lançou a versão de teste do Apple Music para dispositivos Android.

Na página do Beats, a Apple informa que as assinaturas do serviço serão canceladas e incentiva os usuários a migrarem para as versões do Apple Music. A decisão da empresa não foi recebida com muita surpresa, tendo em vista que o serviço não aceitava novas assinaturas desde junho deste ano – mesma época em que o novo serviço de streaming de música da Apple chegava aos dispositivos com iOS.

Com a popularização do serviço Apple Music, a empresa não via mais necessidade de administrar dois serviços de streaming. No mês passado, o CEO da companhia, Tim Cook, anunciou que o serviço havia superado a marca dos 15 milhões de usuários, sendo 6,5 milhões assinantes.

Em maio 2014, a empresa comprou a Beats – que além do serviço de streaming conta também com um portfólio de fones de ouvido – por US$ 3 bilhões. A intenção era disputar mercado com o Spotify, que lidera o mercado com 20 milhões de usuário pagantes e 75 milhões de usuários ativos – incluindo os que utilizam a versão gratuita suportada por anúncios.