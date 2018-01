Apple anuncia 'morte' do Mac Mini - Link - Estadão

Apple Apple aposenta o desktop Mac Mini de 2011.

A Apple informou na última segunda-feira, 4, que o compacto computador de mesa Mac Mini está oficialmente obsoleto. Com a decisão, a empresa e suas assistências técnicas oficiais param de reparar o dispositivo lançado em 2011. A versão disponibilizada em 2014, no entanto, continua válida.

A decisão da empresa não é uma surpresa, visto que a Apple costuma declarar seus produtos obsoletos após cinco anos de lançamento. O próprio Mac Mini de 2014, que ainda continua à venda, também parece estar chegando ao seu limite. O aparelho, que usa um processador Intel de cinco gerações atrás, não tem entradas USB-C, que estão sendo colocadas nas versões mais novas dos computadores Mac.

O Mac Mini é um produto querido por muitas empresas e consumidores por ser o computador da Apple com preço mais acessível, já que vem sem monitor e teclado. A empresa, no entanto, não parece ter planos de lançar uma nova versão do produto, apesar de o chefe de marketing da companhia ter dito em abril que o Mac Mini “ainda é um importante produto para a empresa”.

Recentemente, a companhia de Cupertino disse que pretende lançar um novo iMac Pro ainda em dezembro. O produto de luxo deve ter preços a partir de US$ 5 mil. A Apple também comunicou que em 2018 pretende disponibilizar uma versão modular do Mac Pro, que precisará de um monitor a parte.