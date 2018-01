Apple atinge recorde histórico de suas ações - Link - Estadão

Reuters Os novos iPhones deverão ter telas de tamanhos diferentes e novas tecnologias

A Apple atingiu nessa segunda-feira, 13, um recorde histórico de valorização de suas ações: no final do dia, os papeis da empresa se valorizaram 0,9%, chegando a US$ 133,29 – 29 centavos a mais do que o recorde anterior, de US$ 133, alcançado em 23 de fevereiro de 2015.

Com a valorização, o valor de mercado de empresa chegou a US$ 699 bilhões, e ajudou o índice S&P 500, que mede as 500 maiores empresas listadas na bolsa norte-americana, a chegar pela primeira vez à marca de US$ 20 trilhões. Hoje, a Apple vale, sozinha, 3,5% do índice S&P 500.

É o apse de um movimento recente de valorização e mudança da Apple: fundos de hedge, mais agressivos, começaram a reduzir sua participação dentro da Apple – é o caso, por exemplo, de megainvestidores como George Soros e Carl Icahn. Por outro lado, fundos mais tradicionais, como o Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, decidiram apostar na empresa – em agosto último, o Berkshire disse ter aumentado sua participação na Apple em 55%, para 15 milhões de papeis – hoje, valendo perto de US$ 2 bilhões.

Por enquanto, a empresa cresceu 15% em seu valor de mercado em 2017 – mas ainda está um bocado longe de alcançar seu recorde histórico de negociação durante um dia, que foi de US$ 134,54, em abril de 2015.

A valorização da segunda foi impulsionada por um relatório da analista Simona Jankowski, do Goldman Sachs, que disse esperar que as ações da Apple valham US$ 150 num futuro próximo, por conta da edição de 10 anos do iPhone, prevista para o final desse ano, e o interesse da Apple pelo mercado de realidade aumentada.

Em 31 de janeiro, a empresa demonstrou queda de 8% em seu faturamento durante todo o ano de 2016. A expectativa de Wall Street, porém, é de que a empresa volte a crescer em 2017.