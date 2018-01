Apple compra Gliimpse, startup de dados pessoais de saúde - Link - Estadão

Os investimentos da Apple no setor de saúde continuam. De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira, 22, pelo site Fast Company, a companhia comprou a Gliimpse, uma startup de dados pessoais de saúde. A transação teria acontecido no início do ano, entretanto a Apple e os responsáveis pela startup não divulgaram a informação.

Apesar da Apple não ter divulgado a informação, ela confirmou a transação. Em resposta ao Fast Company, a empresa de Tim Cook disse que "a Apple compra startups de tecnologia de tempos em tempos, e geralmente não discutimos os nossos propósitos ou planos."

A Gliimpse, com sede no Vale do Silício, é responsável por um aplicativo de dados pessoais de saúde que permite administrar dados de saúde, como registros médicos, hábitos alimentares e de exercícios físicos e outras informações. Tendo tudo reunido em um único lugar, o usuário do app pode compartilhar o "pacote" de informações com seu médico ou preparador físico, por exemplo.

Apesar da Apple não ter esclarecido como irá integrar a Gliimpse com seus outros produtos, o destino da startup parece óbvio. Com o software da startup, a Apple deverá melhorar os produtos oferecidos pela empresa no setor de saúde, como o HealthKit.