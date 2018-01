Apple cria uma conta oficial no Instagram - Link - Estadão

Apple cria a conta @apple no Instagram para divulgar imagens feitas com iPhone.

A fabricante norte-americana Apple se rendeu ao mundo das redes sociais e criou uma conta oficial no Instagram. De acordo com a empresa, o objetivo do perfil @apple é postar algumas das melhores fotos feitas com iPhone.

A iniciativa entra em consonância com a campanha da empresa de “Shot on iPhone”, por isso a nova conta só vai postar imagens feitas por usuários do smartphone ao redor do mundo. Segundo a Apple, galerias de produtos, comerciais e iniciativas de marketing nunca irão aparecer no perfil da rede social.

A empresa sempre evitou fazer campanhas em plataformas de competidores, mas foi mudando sua política ao longo dos últimos anos. Recentemente, ela abriu contas no Instagram, Twitter e Snapchat para o Apple Music; criou um Twitter para o iTunes e para o iBooks e verificou a sua conta @apple no Instagram.

O perfil no Instagram ficou parado até então, já que na data de criação da conta a empresa só o abasteceu com quatro vídeos, um de apresentação e outros três de galerias.

Se um usuário quiser aparecer em uma publicação da empresa no futuro, basta usar a hashtag #ShotOnIphone em suas fotos da rede social. A Apple diz que nunca vai usar as imagens sem pedir autorização primeiro aos autores.