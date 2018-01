Apple demite engenheiro após filha publicar vídeo com iPhone X - Link - Estadão

AFP PHOTO / Josh Edelson Em evento na sede da Apple em Cupertino, na Califórnia, Tim Cook lançou o novo iPhone X.

A Apple supostamente demitiu um de seus engenheiros, porque a filha dele publicou um vídeo mostrando novo o iPhone X, que será lançado nesta sexta-feira, 3. As imagens foram feitas dentro da sede da empresa em Cupertino, Califórnia, durante um almoço de família. Segundo as regras da empresa, empregados não podem fazer filmagens dentro do campus.

No meio de setembro, Brooke Peterson publicou um vídeo no YouTube em que ela e a mãe visitam o engenheiro da Apple para um almoço. Durante o vídeo, que viralizou, a garota mostra como o novo iPhone X do pai funciona. Além de mostrar a parte externa e o design, ela filma os animojis funcionando e abre o bloco de notas do celular, onde estão anotados vários nomes de produtos da empresa ainda não lançados.

Após a repercussão, o vídeo original foi apagado, mas várias cópias já estavam circulando na internet. Em um segundo vídeo, Brooke explica que seu pai foi demitido por causa da política que proíbe gravações na sede da Apple. A empresa, no entanto, não confirma a demissão.

No vídeo, Brooke reclama que a Apple não se importa com os funcionários, mesmo se eles forem competentes. Para ela, se eles quebrarem uma regra, não há tolerância. “A Apple realmente gostava do meu pai, mas eles mandaram ele embora porque quebrou uma regra”, disse. “Foi um erro inocente, e ele pediu muitas desculpas.”

Apesar de o nome do engenheiro não ter sido confirmado, informações do site da BBC revelam que ele trabalhou na companhia por quatro anos, no desenvolvimento de radiofrequências para o iPhone e em outras tecnologias sem fio.