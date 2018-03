Apple Apple anuncia evento especial para professores e alunos

Apple está cada vez mais atenta a outros mercados. Depois de anunciar funcionalidades para a área de saúde, a fabricante do iPhone mira agora no mercado de educação ao anunciar nessa sexta-feira, 16, que irá fazer um evento no dia 27 para a discutir “novas ideias criativas” entre alunos e professores.

Ainda não há muitas informações sobre o evento, mas os rumores indicam que a Apple tem trabalhado em produtos específicos para educação, como MacBooks e iPads mais baratos. Entre as expectativas está o lançamento do novo MacBook Air cujos valores devem ficar entre US$ 799 e US$ 899, valor abaixo do antigo modelo vendido hoje pela empresa por US$ 999.

O que chamou a atenção do mercado, no entanto, foi o local do escolhido para o evento: ao invés da recém-inaugurada Apple Park, em Cupertino, as discussões acontecerão em uma escola secundária de Chicago.

A escolha pela cidade não foi aleatória. O Conselho de Educação de Chicago recentemente adicionou ciência da computação como disciplina em todas as escolas públicas da cidade, um cenário interessante para qualquer anúncio da Apple voltado para educação.

No início do ano, o presidente da Apple, Tim Cook, disse a alunos de uma escola da Inglaterra que estudar programação é mais importante que aprender uma segunda língua. No dia, os alunos levaram para casa iPads de presente.

Atualmente, a Apple oferece uma série de serviços voltados para as escolas como um aplicativo para gerenciar tarefas de classe, iTunes U para visualizar lições gravadas de várias faculdades e Swift Playgrounds para aprender linguagem de programação.