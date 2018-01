Apple deve pagar € 13 bilhões a Irlanda em impostos atrasados - Link - Estadão

Yuya Shino/File Photo/Reuters A Apple disse que uma atualização que corrige o erro estará disponível para download a partir da tarde desta quarta-feira, 29

A Apple deve pagar, no primeiro trimestre de 2018, € 13 bilhões devidos a Irlanda em impostos atrasados. A empresa norte-americana foi condenada em agosto pela Justiça por se beneficiar nos últimos anos de incentivos fiscais considerados injustos pela Comissão Europeia.

Na segunda-feira, 5, o ministro das finanças da Irlanda, Paschal Donohoe, comemorou a decisão. "Chegamos agora em um acordo com a Apple em relação aos princípios e operação do fundo de custódia", disse ao afirmar que nomeará o custodiante e o gerente de investimento responsáveis pela pomposa conta até o próximo mês.

Condenação. As estratégias da empresa norte-americana em pagar menos impostos em suas subsidiárias irlandesas foram divulgadas nos documentos da Paradise Papers. A Apple contestou as informações.

A atual política tributária da Irlanda fez com que o país entrasse na lista de paraísos fiscais de vários países, entre eles o Brasil. O título implica em relações tributárias mais rigorosas com as outras nações. Diversas empresas de tecnologia estabelecem suas bases europeias na Irlanda para se beneficiar das vantagens oferecidas pelo governo local.