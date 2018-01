Apple é condenada a pagar US$ 625 milhões em disputa de patente - Link - Estadão

Reuters

A Apple terá de pagar à Apple mais de US$ 625 milhões pelo uso sem permissão de licença patenteada de tecnologia de segurança de internet em seus aplicativos FaceTime e iMessage.

A sentença é maior do que os US$ 532 milhões que a VirnetX solicitou antes do início do julgamento em 25 de janeiro em Tyler, Texas. O júri federal do estado do Texas disse, nesta quarta-feira, 3, que as infrações da Apple foram intencionais.

O veredicto, apesar de um golpe para a Apple, não representa uma ameaça à companhia, que divulgou em janeiro reservas de capital de US$ 216 bilhões. Mas, ainda assim, o valor é elevado para um caso de patente.

A Apple emitiu um comunicado prometendo recorrer. “Estamos surpresos e decepcionados com o veredicto”, disse a companhia. “Casos como este simplesmente reforçam a necessidade de uma reforma das patentes.”

Também na quarta-feira, a Apple deu entrada em documentos pedindo ao juiz do distrito, Robert Schroeder, para declarar a anulação do julgamento, dizendo que os advogados da VirnetX induziram o júri ao erro durante os argumentos de encerramento. Não se sabe quando Schroeder vai responder ao pedido.

A VirnetX, companhia sediada em Nevada que extrai quase toda sua receita de patentes licenciadas, processou a Apple pela primeira vez em 2010 pelo uso de redes de segurança, conhecidas como redes virtuais privadas, e links de comunicação segura no aplicativo de videoconferência da Apple FaceTime.

