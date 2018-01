Apple faz progressos em diversidade racial e de gênero - Link - Estadão

Reuters

A Apple avançou nos números que mostram a diversidade racial e de gênero de seu quadro de funcionários nos Estados Unidos, de acordo com um relatório divulgado pela empresa nesta terça-feira, 19.

A empresa contratou 1.475 funcionários negros nos últimos 13 meses encerrados em agosto do ano passado, o que representa um crescimento de 31% em relação ao período anterior. Eles representaram 8,7% do total dos funcionários da fabricante do iPhone nos Estados Unidos.

Ao mesmo tempo, a empresa adicionou mais 24% mais funcionários latinos e 29% mais asiáticos, se comparado com o relatório de julho de 2014. Cerca de 30% das pessoas que trabalham na Apple são mulheres; no balanço anterior, a participação feminina era de 28,7%.

Muitas companhias do Vale do Silício tem sido criticadas pela falta de diversidade entre seus funcionários. Essas empresas enfrentam pressão para contratar pessoas de outras etnias e gênero para mudar o cenário atual, que é de empresas com a maioria de seus funcionários homens e brancos.

Segundo o relatório de diversidade, que foi entregue à comissão para a equalidade de oportunidades de trabalho do governo americano, a Apple tinha 72,4 mil funcionários em agosto do ano passado, 21% a mais que no ano anterior.

Quando se tratam dos executivos e cargos de gestão, 86 das 103 posições da Apple são ocupadas por brancos, 12 por asiáticos, quatro por negros e uma por latinos.

Em seu relatório de diversidade mais recente, o Twitter afirmou que 66% de sua força de trabalho global era formada por homens e 59% dos funcionários da empresa nos Estados Unidos eram brancos.

