Apple investe US$ 1 bi em fundo de tecnologia da SoftBank - Link - Estadão

Logotipo da Apple em loja em Hamburgo, Alemanha

A Apple anunciou ontem seus planos para investir US$ 1 bilhão no Vision Fund, fundo de desenvolvimento voltado para empresas de tecnologia que está sendo montado pela companhia japonesa SoftBank.

“Acreditamos que este novo fundo vai acelerar o desenvolvimento de tecnologias que poderão ser importantes para o futuro da Apple”, disse o porta-voz da empresa, Josh Rosenstock, à agência de notícias Reuters.

Dona de diversas empresas do setor, como a operadora Sprint e da Aldebaran Robotics, que fabrica o robô Pepper, a SoftBank anunciou em outubro a criação do fundo, que pode chegar a ter US$ 100 bilhões para recursos. Um quarto desse valor é da SoftBank, que pretende usar o Vision Fund para prosseguir fazendo investimentos em tecnologia – e não mais usar os recursos diretamente de seus cofres. Em 2016, a empresa adquiriu a fabricante de chips britânica ARM por US$ 31 bilhões.

Além da Apple, o fundo estatal de investimentos da Arábia Saudita – que liderou uma rodada de US$ 3 bilhões no Uber – também está em negociações para participar da empreitada da SoftBank, com um aporte que pode chegar a US$ 45 bilhões. De acordo com a assessoria da japonesa, investidores como Larry Ellison, da Oracle, a chinesa Foxconn e a fabricante de chips Qualcomm também podem se unir ao Vision.

O aporte no Vision Fund reforça uma mudança de postura da Apple. Apesar de ter 40 anos, a empresa fez poucos investimentos em startups. Isso, porém, mudou na gestão de Tim Cook, responsável por aporte na chinesa Didi Chuxing.